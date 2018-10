De politie heeft maandag iets na 5.00 uur op een persoon geschoten in de Breestraat in Delft. Volgens een melding stond de verdachte met een wapen voor een pand in de straat.

Toen de politie de persoon wilde aanhouden, sloeg de verdachte op de vlucht. Ondanks de schoten van de agenten, wist de verdachte te ontkomen.

De straat is inmiddels volledig afgesloten. De politie is bezig met een groot onderzoek. Met een politiehelikopter wordt naar de verdachte gezocht.

Dit jaar zijn in de Breestraat in Delft al meerdere schietincidenten geweest. Zo werd coffeeshop The Game in september beschoten. Of de verdachte voor deze coffeeshop stond, kon de politie niet bevestigen.

Ook in juni werd een coffeeshop beschoten. Die keer met automatische wapens. Een aantal weken daarvoor was er een schietincident in de Peperstraat.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!