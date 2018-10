Maandag wordt een droge en zonnige dag met een middagtemperatuur die rond de 17 graden ligt. Er kan plaatselijk wel sprake zijn van sluierbewolking.

Aan het begin van de ochtend is het helder en ontstaan er plaatselijk mistbanken. Landinwaarts is er lokaal kans op vorst aan de grond. De wind is zwak en komt uit uiteenlopende richtingen.

Overdag blijft het droog en zijn er perioden met zon, maar er komt ook bewolking voorbij. Het wordt 15 tot 17 graden. In het Waddengebied kan de wind af en toe aansterken tot krachtig.

In de nacht naar dinsdag is er weinig bewolking, maar ontstaan in het zuiden en midden van het land enkele mistbanken. Dinsdag is het zonnig, maar zijn er wel velden sluierbewolking.

De rest van de week blijft het droog. De zon laat zich in toenemende mate zien, soms gaat dit gepaard met wat sluierbewolking. De temperatuur kan op woensdag en donderdag oplopen tot 25 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Dinsdag 20°C 5°C Z 2 Woensdag 23°C 7°C ZO 3 Donderdag 23°C 11°C ZO 4 Vrijdag 21°C 14°C Z 4 Zaterdag 24°C 15°C Z 4

Bekijk hier het actuele weerbericht