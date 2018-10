Een 21-jarige man uit Waalwijk is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden op de A59 bij Waalwijk, omdat hij drugs in zijn broek had verstopt. De drugs zaten verstopt in een sok in zijn onderbroek, wat een opmerkelijke bobbel veroorzaakte.

De verdachte werd aanvankelijk aangehouden, omdat hij te hard had gereden. Toen agenten hem aanspraken, viel de bobbel in zijn broek op.

Agenten vroegen vervolgens of de Waalwijker drugs bij zich had. De verdachte ontkende dit. Daarop werd de man meegenomen naar het politiebureau voor nader onderzoek.

Op het bureau haalde de verdachte de sok uit zijn broek. Agenten troffen 22 kleine zakjes met drugs aan, vermoedelijk cocaïne en speed.

Mogelijk wilde de 21-jarige de drugs verhandelen. Hij zit vast voor verder onderzoek.