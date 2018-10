Twaalf appartementen in Eindhoven zijn zondagochtend ontruimd vanwege een brandende vrachtwagen met drugsafval.

Voor de bewoners aan de Offenbachlaan is tijdelijke opvang geregeld, schrijft de politie op Twitter. Dit omdat bij de brand het gevaarlijke zoutzuurgas vrij kwam. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Het is niet duidelijk wanneer de bewoners weer terug hun woning in mogen.

Burgemeester John Jorritsma reageert geschokt op de brand bij de flat: "Dit is een levensgevaarlijke actie van idioten in de drugsscene. Volstrekt roekeloos met grote risico’s voor omwonenden." Jorritsma brengt later zondag een bezoek aan de locatie. Politiechef Frans Heeres sluit zich aan bij de woorden van Jorritsma: "De brutaliteit van deze criminelen is onacceptabel. Wij zullen er alles aan doen om ze te pakken."

Kort voor de brand, op zaterdag tegen middernacht, was de brandweer ook al uitgerukt naar dezelfde straat. Toen stond daar een andere vrachtwagen met xtc-afval geparkeerd die chemicaliën lekte. Deze truck stond ongeveer tweehonderd meter verwijderd van de vrachtwagen die zondagochtend in brand stond.

Mogelijk verband tussen beide zaken

De recherche vermoedt een verband tussen beide zaken en is een onderzoek begonnen naar de dumpingen en de brand. Ook is de politie op zoek naar getuigen. "Het gaat om een zeer ernstige zaak die grote gevolgen had kunnen hebben, dus iedereen die meer weet roepen wij op om contact met ons op te nemen."