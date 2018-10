Op een industrieterrein in de Brabantse plaats Veldhoven is in de nacht van zaterdag op zondag een zeer grote brand uitgebroken.

De brand brak voor 5.00 uur uit. Volgens de politie is om 7.26 uur het sein brand meester gegeven. Twee panden aan De Run zijn volledig uitgebrand. Het nablussen zal nog de hele ochtend in beslag nemen.

Een derde pand werd door het vuur bedreigd en woningen in de directe omgeving werden ontruimd. De bewoners van deze woningen zijn opgevangen in een kerk.

Wanneer de bewoners weer terug naar huis kunnen, is nog onbekend. Er zijn geen meldingen over gewonden. De rook trok over het industrieterrein richting het Máxima Medisch Centrum.

De brandweer was met groot materieel aanwezig. Zo waren er acht blusvoertuigen en drie hoogwerkers ter plaatse om de brand te blussen.

