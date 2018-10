Een grote actie van onder meer politie en belastingdienst in en rond Tilburg en Waalwijk heeft onder meer verboden wapens opgeleverd. Tijdens de actie, die een week duurde, werden zeventig adressen bezocht waar volgens de politie iets niet pluis zou zijn.

Behalve wapens, zijn ook drugs, gestolen spullen en vier verwaarloosde honden in beslag genomen. De politie noemt de actie een 'veegweek'.

In een woning in Kaatsheuvel vonden agenten een vuurwapen onder een matras. Op de Broekhovenseweg in Tilburg namen ze een schietvest, 3.600 euro en pepperspray in beslag.

In dezelfde stad werd een man van 53 opgepakt die nog zes jaar gevangenisstraf in Frankrijk moet uitzitten voor drugssmokkel. Aan De Kuil in Oisterwijk werden drugs, illegaal vuurwerk en een auto in beslag genomen.

De veegactie duurde van afgelopen maandag tot en met vrijdag. Doel is volgens de politie Zeeland-West-Brabant om drugs en drugsgerelateerde goederen en andere illegale zaken uit het criminele circuit te halen. De politie treedt daarbij vaak op na tips van burgers.