Na een op sommige plaatsen koude nacht, wordt het zaterdag opnieuw zonnig en warm. In de middag is er in het westen wel meer kans op bewolking en later op de avond kan er ook een enkele bui vallen. Het wordt 18 tot 24 graden.

De ochtend start op de meeste plaatsen zonnig. Lokaal kunnen er mistbanken uit de nacht blijven hangen, maar die trekken snel weg.

In de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het westen toe, in het oosten blijft het lang zonnig. Tot de avond blijft het droog en het wordt 18 tot 24 graden.

In de avond en nacht naar zondag neemt de bewolking verder toe en valt er soms wat regen. Zondagochtend trekt de regen of een enkele bui zuidwaarts weg en klaart het op. Met 15 of 16 graden is het wel een stuk koeler.

Maandag is het wisselend bewolkt en droog bij maximaal 18 graden. Dinsdag is het op de meeste plaatsen zonnig en warm bij maximaal 22 graden.