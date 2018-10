De beschieting van het pand waar het kantoor van Panorama is gehuisvest, was een gerichte aanval op het tijdschrift en een "aanslag op de persvrijheid". Dat heeft de officier van justitie vrijdag bekendgemaakt tijdens een pro-formazitting.

Het was de eerste inleidende zitting tegen de drie verdachten van het beschieten van het kantoor van Panorama in Amsterdam.

Het pand aan de Teleportboulevard werd in de avond van 21 juni van dit jaar beschoten met een raketwerper. Er raakte niemand gewond. Er zou geen relatie zijn met de aanval op de redactie van De Telegraaf vijf dagen later.

De drie mannen, Richard Z. (42), Mike van den B. (25) en John P. (45), worden verdacht van poging tot moord en vernieling van het gebouw. Er was namelijk een vrouw in het pand aanwezig. Alle drie de verdachten zijn gelieerd aan motorclub Caloh Wagoh Main Triad.

Richard Z. is de president van het Chapter Silencio in Woerden. Hij werd een dag na de beschieting gearresteerd. Wat de rol van de twee andere mannen binnen de club is, is niet bekend.

Richard Z. kwam in beeld als verdachte door informatie uit ander onderzoek

In een lopend onderzoek kwam informatie binnen dat Richard Z. samen met iemand anders een ernstig misdrijf voorbereidde dat mogelijk in de omgeving van station Amsterdam Sloterdijk plaats zou vinden

Een observatieteam van de politie ziet hem op de avond 21 juni in zijn Mercedes in de buurt van het pand van Panorama staan, vlak bij het station.

"Omdat er toen volstrekt onduidelijk was wat er zou gaan gebeuren, werd er niet ingegrepen", zei de officier op de zitting. Die avond in juni werd het pand beschoten.

OM ziet John P. als schutter

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat John P. de raketwerper heeft afgevuurd. Er is een DNA-mengprofiel op de lanceerbuis aangetroffen, met zeer waarschijnlijk DNA van John P.

Na de beschieting zouden John P. en Mike van den B. in de Renault Clio van die laatste zijn vertrokken. In de auto zijn glasscherven aangetroffen die afkomstig zijn van de gesprongen ruiten van het pand van Panorama.

John P. en Mike van den B. zijn daarna naar een horecagelegenheid in de buurt gereden, waar Richard Z. aanwezig was. Het vermoeden is dat John P. toen in de Mercedes van Richard Z. is overgestapt, waarna ze zijn weggereden.

Het OM baseert dit op glassscherven die op de achterbank van de Mercedes zijn aangetroffen, eveneens afkomstig van de ruiten van het pand van Panorama. De glassplinters zouden via John P. in de auto zijn beland.

Advocaat Richard Z. zegt dat er geen sprake was gerichte aanval

Richard Z. zou een coördinerende rol hebben gehad bij de aanslag. Zijn advocaat zegt dat er helemaal geen aanwijzingen zijn dat het om een gerichte aanslag ging en daarmee op de persvrijheid. "Uit het onderzoek blijkt hier niks van", aldus advocaat Van der Horst.

"Daarnaast is mijn cliënt niet in de buurt geweest van de beschieting en ook de andere aanwijzingen richting zijn persoon zijn zwak."

De rechtbank besloot dat alle drie de mannen moeten blijven vastzitten. De datum van de eerstvolgende zitting is nog niet bekend.