Sjonny W. (45), die wordt verdacht van de moord op drie prostituees, gaat ruim een jaar nadat hij al persoonlijkheidsonderzoeken onderging alsnog voor observatie naar het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald.

De beslissing volgde op een appel dat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag instelde nadat de onderzoeksrechter het verzoek had afgewezen.

Advocaat Nancy Dekens betichtte het OM van tijdrekken "in de hoop op een doorbraak" in het onderzoek. De rechtbank noemde de verdenkingen tegen W. echter zo ernstig dat een opname gerechtvaardigd is.

W. werd vorig jaar juni opgepakt op verdenking van de moord op Sabrina Oosterbeek (30), die in maart 2017 spoorloos verdween. Gaandeweg het onderzoek werd W. door justitie ook gekoppeld aan de moorden op de eveneens 30-jarige Roemeense Mirela Mos (2004) en de 26-jarige Monique Roossien (2003).

DNA-spoor van verdachte op vuilniszakken met lichaamsdelen

Het lichaam van Mos werd in stukken gesneden teruggevonden in vuilniszakken in Amsterdam. Op de vuilniszakken werd een DNA-spoor van W. gevonden.

Het DNA van Roossien is in de auto van Mos aangetroffen. W. is de enige connectie tussen de slachtoffers. Overigens heeft de rechtbank eerder al het voorarrest voor W. in de zaak van Roossien opgeheven.

