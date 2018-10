De zon laat zich vrijdag vaak zien, waardoor het 20 tot 22 graden kan worden. Het blijft droog en er staat een zwakke zuidelijke wind.

De ochtend begint vrijwel overal zonnig, alleen in het noordelijke kustgebied kunnen nog wolkenvelden voorkomen. Overdag trekken er af en toe wat sluimerwolken over het land.

Zaterdag wordt het nog een stukje warmer. Het kan dan in het zuidoosten van het land zo'n 24 graden worden. De dag begint vrij zonnig, maar in de loop van de dag ontstaat er steeds meer bewolking. Pas in de avond zal er kans op neerslag zijn.

In de nacht van zaterdag op zondag krijgen we te maken met een weerdip. Er trekken dan buien over het land. Zondagochtend zal het hier en daar nog wat regenen, maar in de middag is het overwegend droog. Het zal rond de 16 graden zijn, wat normaal is voor de tijd van het jaar.

Na weekend keer nazomerweer terug

Na het weekend komt naar verwachting het nazomerweer terug. De zon zal zich vaak laten zien en er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind die zachte lucht aanvoert.

Maandag zal het nog fris worden met 16 of 17 graden, maar de dagen daarna lopen de temperaturen op. Woensdag en donderdag is de kans groot dat het weer rond de 20 graden zal worden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 21°C 8°C ZW 2 Zondag 15°C 12°C N 3 Maandag 17°C 4°C NO 2 Dinsdag 20°C 6°C ZO 2 Woensdag 22°C 8°C ZO 2

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!