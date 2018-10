De zestigjarige man uit Oud-Beijerland die is aangehouden in verband met de vermissing van de 79-jarige Mona Baartmans uit Delft, blijft nog zeker veertien dagen vastzitten. Omdat hij in beperking zit, mag de man alleen contact hebben met zijn advocaat.

De vrouw is sinds 23 september vermist. Ze had die dag haar man bezocht in een verpleeghuis in Den Haag. Vanuit het verpleeghuis stapte de vrouw, die slecht ter been is, bij iemand in een zwarte auto. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.

De schoonmaakster merkte de volgende dag op dat Baartmans niet thuis is geweest. Ook blijkt dat ze haar medicijnen niet heeft ingenomen. De politie heeft onder meer in de buurt gezocht en met duikers in de grachten van Delft, maar zonder resultaat.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!