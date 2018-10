De Kinderpostzegelactie heeft dit jaar 9.4 miljoen euro opgebracht. YouTube-ster Dylan Haegens maakte het bedrag donderdag bekend op basisschool De Vleuterweide in Vleuten.

Afgelopen week gingen 160.000 basisschoolleerlingen uit de groepen 7 en 8 langs deuren om onder meer kinderpostzegels, pleisters en kaarten te verkopen voor het goede doel.

Op de zegels en kaarten stonden de bekende karakters uit De Fabeltjeskrant afgebeeld. Het is een eerbetoon aan de tv-serie, die vijftig jaar geleden zijn eerste uitzending had.

De opbrengst gaat naar kinderen die niet thuis wonen. "Met dit bedrag kunnen we veel kinderen die geen veilig thuis hebben heel goed helpen. Bijvoorbeeld kinderen in Nederland die noodgedwongen in de daklozenopvang wonen", aldus Jeroen den Tex, directeur Kinderpostzegels.

Succes dankzij nieuw assortiment en app

Het succes van de actie is volgens de Stichting Kinderpostzegels mede te danken aan het vernieuwde assortiment en de bestel-app waarmee de verkoop aan de deur makkelijker werd.

Daarnaast konden scholen er dit jaar voor kiezen een deel van de opbrengst aan een kinderproject in de buurt of aan kwetsbare kinderen van de eigen school te doneren.

De opbrengst van 2018 is in lijn met de opbrengsten van de afgelopen jaren. Vorig jaar bracht de Kinderpostzegelactie 9,7 miljoen euro op, in 2016 was dat 9,3 miljoen.

