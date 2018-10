Vijf personen zijn donderdag in hoger beroep tot gevangenisstraffen veroordeeld voor het hebben van betaalde seks met een zestienjarig meisje in een kelderbox in Schiedam. Eerder kregen drie mannen in deze zaak tot negen maanden cel.

De celstraffen variëren van vijf maanden waarvan één maand voorwaardelijk tot vijf maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk. Drie verdachten zijn vrijgesproken.

Het slachtoffer werd in mei 2014 via seksadvertenties aangeboden voor prostitutie in een kelder van een flat aan de Dr. Kuyperlaan. Ze werd twee dagen gedwongen tot seks op een matras op de grond. Zij liep daarnaast ook zichtbaar letsel op aan haar gezicht.

Het hof wijst erop dat prostituanten verantwoordelijk zijn voor het controleren van de leeftijd van een prostituee.

Mensenhandelaar eerder veroordeeld tot cel

De mensenhandelaar die achter de prostitutie zat, is veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Hij ging niet in beroep tegen zijn straf.

De celstraffen van de prostituanten komen in hoger beroep lager uit. Volgens het Haagse gerechtshof komt dit deels door het tijdsverloop. "De zaken stammen uit 2014 en hadden sneller moeten worden berecht."

