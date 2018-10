De dag start tamelijk bewolkt en er is verspreid kans op een kleine bui. In de middag wordt het grotendeels droog en is er meer ruimte voor de zon.

Vooral in het westen en noorden kan er overdag nog redelijk veel bewolking zijn. In de loop van de dag is er vanuit het zuiden meer ruimte voor de zon.

De maximumtemperaturen liggen tussen de 17 en 19 graden, afhankelijk van de hoeveelheid zon. Er staat een matige zuidwestenwind.

Vrijdag zijn er, vooral landinwaarts, meer zonnige perioden. Het wordt op de meeste plaatsen aangenaam warm met temperaturen tussen de 20 en 22 graden.

Zaterdag lopen de temperaturen naar verwachting nog iets hoger op. Het kan dan lokaal zelfs 24 graden worden, maar de kans op een bui neemt ook toe. Zondag krijgen we te maken met koeler weer en is er verspreid kans op een regenbui.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 21°C 8°C ZW 2 Zondag 15°C 12°C N 3 Maandag 17°C 4°C NO 2 Dinsdag 20°C 6°C ZO 2 Woensdag 22°C 8°C ZO 2

