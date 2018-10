De stint die in Oss werd aangereden door een trein is sinds de zomer van 2017 vier keer gerepareerd. Driemaal betrof het een accuvervanging en een keer werd een gashendel van de elektrische bolderkar vervangen.

Dat bevestigt een woordvoerder van producent Stint aan NU.nl, na berichtgeving van De Telegraaf.

"Wij zien geen verband tussen de reparaties en het ongeluk. Als de accu het niet doet, dan staat de stint stil en kan je niet wegrijden", zegt de woordvoerder, die stelt dat het om "iets kleins" met de gashendel ging.

In de productie van de stints die de weg op gingen is veel veranderd. "De eerste en laatste lijken veel op elkaar, maar er zitten tientallen wijzigingen in. Zo kon je veel sneller optrekken, maar de maximumsnelheid van 17 kilometer per uur kon ook in de nieuwste versie niet worden overschreden."

Eigenaar Edwin Renzen erkent weliswaar dat het veel reparaties in een korte periode zijn, maar de problemen waren volgens hem niet uitzonderlijk. "Er was een accu geïnstalleerd uit een 'foute serie'. Die werd vervangen met batterijen waar een productiefout in zat. Voordat je daar achter bent, ben je drie accusets verder", aldus Renzen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de betroffen stint nog niet onderzocht. De ILT heeft wel alle papieren over onderhouds- en servicebeurten gekregen van de fabrikant.

Productiebedrijf wil met ministerie in gesprek

Het productiebedrijf Stint vindt het verbod op stints dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dinsdag instelde voorbarig. Stint wil daarom ook in gesprek met het ministerie en schuwt een gang naar de rechter niet.

"Alle opties zijn open, maar in eerste instantie willen we het gesprek aangaan. Mochten we er niet uitkomen, dan zullen we niet aarzelen om het verbod bij de rechter te toetsen", legt de woordvoerder van Stint uit.

Stints mogen niet meer de openbare weg op, omdat uit een aantal tests zou blijken dat de stint mogelijk niet veilig is.

Dat onderzoek was ingesteld nadat op 20 september een trein op een stint was gebotst in Oss. In de stint zaten vijf kinderen en een medewerker van een kinderdagverblijf. Vier kinderen kwamen om. De medewerker en een vijfde kind raakten zwaargewond.

"Ik voel me heel erg betrokken, maar niet verantwoordelijk", zegt Renzen over het feit dat een stint van zijn bedrijf was betrokken bij het fatale ongeval.

Het onderzoek naar de veiligheid van de stint is nog niet afgerond. Dat kan nog maanden duren, maar uit de eerste tests bleek dat stints kunnen stilvallen of op hol kunnen slaan. Het verbod op stints op de openbare weg blijft voor onbepaalde tijd van kracht.

Stint moest alle aanpassingen melden bij ministerie

De stints werden in 2012 door het ministerie van Infrastructuur toegelaten tot de openbare weg, nadat de Dienst Wegverkeer (RDW) en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) het voertuig hadden gekeurd.

Het ministerie stelde wel als voorwaarde dat "alle op de markt gebrachte stints naar vormgeving, technische specificaties en wat betreft hun verkeersveiligheid aan de door de RDW en de SWOV beoordeelde eisen dienen te blijven voldoen".

Volgens een woordvoerder van de RDW betekent dat in de praktijk dat alle wijzigingen aan het ontwerp van de stint gemeld moesten worden bij het ministerie. Daarna zou mogelijk een nieuwe keuring nodig zijn.

De woordvoerder van de RDW legt uit dat dit specifiek geldt voor bijzondere bromfietsen. "Bij bijvoorbeeld personenauto's gaat dat anders, namelijk via een typegoedkeuringsproces. De typegoedkeuringen worden uitgevoerd volgens Europese richtlijnen."

"Je kan niet elke verbetering aan het ministerie voorleggen. Dat is ook niet gebruikelijk in de auto- en vliegtuigbranche", zegt Stint hierover.

Stint reed jarenlang zonder goedkeuring op openbare weg

In de jaren nadat de eerste stints de weg op gingen, paste de producent meerdere malen het ontwerp van het voertuig aan. Zo werd de noodknop die in eerste instantie op het voertuig aanwezig was verwijderd en in mei 2014 werd de motor verzwaard. Door die zwaardere motor lag de maximumsnelheid van de stint hoger en was de remweg dus langer.

Door de aanpassingen reed de stint jarenlang ongekeurd op de openbare weg en dus was in principe niet duidelijk of het voertuig veilig was.

