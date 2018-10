Tegen een 53-jarige man uit Arnhem en een 49-jarige man uit het Spaanse Fuengirola zijn celstraffen van zes jaar geëist. Een 42-jarige Arnhemmer hoorde vijf jaar eisen. Ze worden verdacht van het leiden van een criminele organisatie die tussen 2010 en 2015 een groot aantal omvangrijke hennepkwekerijen leidde.

"Deze organisatie scoort op vrijwel alle punten in de Eredivisie van de criminaliteit. Enkel op het thema geweld kan het ernstiger", vond de officier.

Zo exploiteerde het drietal volgens de officier van justitie vijftien kwekerijen in het oosten van het land, maar vermoedelijk waren ze verantwoordelijk voor meer dan twintig kwekerijen. Geld dat ermee werd verdiend is geïnvesteerd in onroerend goed in Turkije en Brazilië.

Er is meer dan 1,5 miljoen euro in Nederland beslag genomen, evenals enkele (sport)auto's. In het buitenland is beslag gelegd op onder meer onroerend goed.

Behalve de drie hoofdverdachten staan deze maand nog negentien andere verdachten in deze zaak voor de rechter.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!