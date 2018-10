De Amsterdamse politie heeft een 25-jarige man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in een buurthuis op Wittenburg.

Bij het incident in januari kwam een zeventienjarige onschuldige stagiair om het leven. Een andere stagiair, een twintigjarige vrouw, raakte gewond.

De opgepakte man is de vermoedelijke schutter, meldt de politie woensdag. Volgens Het Parool is zijn DNA aangetroffen op de "plek van het misdrijf".

De 25-jarige verdachte zat al vast, omdat hij aan het Maarsenhof in Amsterdam op een persoon geschoten zou hebben. Het 42-jarige slachtoffer overleefde deze schietpartij ondanks meerdere schotwonden. Dit incident gebeurde een week voor de schietpartij in het buurthuis. In deze zaak wordt de man verdacht van poging tot moord of poging tot doodslag.

"Vanwege het onderzoek kunnen op dit moment geen aanvullende mededelingen worden gedaan over de 25-jarige verdachte", aldus de politie.

De politie vermoedde al snel dat het vermoedelijke doelwit in het buurthuis Gianni L. was, een bekende van politie en justitie. Hij was eind 2017 ook al slachtoffer van een schietpartij. L. kreeg een gebiedsverbod opgelegd.