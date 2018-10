Achraf B., de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op Martin Kok, is dinsdag in zijn cel aangehouden in een ander onderzoek. Mogelijk houdt de arrestatie verband met de grote politieactie die dinsdag plaatsvond.

Achraf B. zit vanwege zijn nieuwe verdenking in volledige beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

B.'s Advocaat Guy Weski kan desgevraagd niet zeggen of zijn cliënt inderdaad is aangehouden in het kader van de grootschalige politieactie in Nieuwegein, Utrecht, Vianen en Tiel. Bij die actie zijn zeven mannen opgepakt.

Ook het Openbaar Ministerie (OM) kan hier nog geen uitspraken over doen. De aanhouding is woensdag bekend geworden tijdens de tweede inleidende zitting in de extra beveiligde rechtbank Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp.

Achraf B. staat op dit moment als enige terecht in het onderzoek naar de moord op Martin Kok. Hij wordt verdacht van medeplegen of medeplichtigheid.

Kok werd in 2016 doodgeschoten op parkeerplaats

De misdaadjournalist Kok werd op 8 december 2016 doodgeschoten op de parkeerplaats van seksclub Boccaccio in Laren. Eerder die avond overleefde hij, zonder dat te weten, een aanslag op zijn leven voor het hotel CitizenM in Amsterdam.

De 25-jarige Achraf B. uit Utrecht werd in april aangehouden. Hij kwam in beeld nadat zijn DNA op twee telefoons werd aangetroffen. Het gaat om telefoons die zijn aangestraald in de buurt van het hotel waar de mislukte moordpoging op Kok plaatsvond en in de buurt van de seksclub in Laren.

NFI doet onderzoek naar PGP-telefoons

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) doet nog onderzoek naar de PGP-telefoons (Pretty Good Privacy) en probeert deze in te zien. Dit zijn telefoons waarmee communicatie versleuteld kan plaatsvinden.

Daarnaast heeft Anouar B. in maart van dit jaar een belastende verklaring over Achraf B. afgelegd. De getuige zit zelf vast in Marokko op verdenking van betrokkenheid bij een vergismoord in Marrakech.

Volgens Anouar B. heeft Achraf B. tegen hem gezegd dat hij bij de moord op Kok aanwezig was. Justitie doet nog nader onderzoek om de getuigenis te verifiëren.

Engelsman mogelijk betrokken bij moord op Kok

Ook zou Achraf B. aan de getuige hebben verteld dat er een Engelsman bij de moord betrokken is geweest. De man zou Kok naar een bepaalde plek hebben gelokt, zodat hij kon worden doodgeschoten.

Kok was op de avond van zijn dood in het gezelschap van een Brit. Ze bezochten beiden de seksclub in Laren. De man werd destijds aangehouden op verdenking van betrokkenheid, maar vrij snel weer vrijgelaten.

De officier van justitie wilde desgevraagd niet laten weten of het om dezelfde persoon gaat. Een woordvoerder van het OM wil niet zeggen of de mogelijke betrokkenheid van de Brit nog wordt onderzocht.

Volgens de advocaat van de Brit, Maarten Pijnenburg, is de man nog formeel een verdachte, maar is hij na zijn vrijlating niet meer gehoord. De man was volgens Pijnenburg een zakelijk contact van Kok.

Verdachte ook vervolgd voor wapen- en drugsbezit

Achraf B. wordt ook vervolgd voor wapen- en drugsbezit en het witwassen van geld. Weski laat weten dat het geld en het wapen zijn aangetroffen op de locatie waar zijn cliënt verbleef, maar dat de woning niet op diens naam staat. B. ontkent dan ook dat die spullen van hem zijn.

De rechtbank besloot dinsdag dat Achraf B. blijft vastzitten tot de volgende zitting op 12 december.