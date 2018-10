Heineken-ontvoerder Frans Meijer (65) ligt woensdag nog steeds in het ziekenhuis na dinsdag te zijn neergeschoten door een motoragent in Amsterdam, bevestigen meerdere bronnen van NU.nl.

Volgens de politie was de verdachte aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd vervoerd. Zijn identiteit wordt niet bevestigd door de politie. De woordvoerder spreekt van een 65-jarige man.

De motoragent rukte dinsdagochtend uit na een melding over een verdachte situatie. Op de De Wittenkade zag de agent dat Meijer een vuurwapen had. Volgens de politie ontstond er een situatie waarin de agent "zich genoodzaakt ziet de verdachte neer te schieten".

De 26-jarige man die bij Meijer was, volgens De Telegraaf gaat het om zijn zoon, gaf zich over. De krant meldt dat Meijer mogelijk een overval wilde plegen.

Meijer is bekend figuur in onderwereld

Meijer is een van de personen die samen met Willem Holleeder in 1983 Freddy Heineken en diens chauffeur Ab Doderer ontvoerde. Heineken en Doderer werden 21 dagen vastgehouden. Voor hen werden uiteindelijk tientallen miljoenen guldens losgeld betaald. Een deel van dat bedrag is nooit teruggevonden.

Meijer werd destijds gearresteerd, maar ontnapte uit het Pieter Baan Centrum waar zijn geestelijke gesteldheid werd onderzocht. Jaren later, in 1994, werd hij in Paraguay gevonden door misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Uiteindelijk heeft Meijer na zijn uitlevering door het land een aantal jaren in Nederland vastgezeten.