Woensdag blijft het vrijwel in het hele land droog. De zon laat zich af en toe zien en het wordt zo'n 15 graden.

Er staat een matige noordwestenwind, die aan zee soms vrij krachtig kan zijn. In het noorden en het oosten is er kans op een lichte bui. Meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza ziet woensdag als "een overgangsdag" naar warmere en drogere dagen.

Donderdag zijn er perioden met zon. De kans op neerslag is klein en er zijn hogere temperaturen in aantocht. In het grootste deel van het land zal het rond de 18 graden worden.

Vrijdag kan het in het binnenland tussen de 20 en 22 graden worden. Ook in het weekend blijft de zon veelal schijnen. De temperatuur loopt zaterdag nog hoger op, het wordt dan 18 graden aan zee en 23 graden landinwaarts.

Zondag gaat het weer regenen

Zaterdagavond neemt naar verwachting vanuit het westen de bewolking toe en volgt er later regen. In de nacht van zaterdag op zondag is er kans op neerslag en kan het enige tijd flink waaien.

Zondag zijn er wel weer wat opklaringen, maar waait het nog stevig. Het wordt dan maximaal rond de 15 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Donderdag 18°C 12°C ZW 4 Vrijdag 21°C 9°C Z 3 Zaterdag 22°C 10°C Z 4 Zondag 16°C 10°C NO 4 Maandag 17°C 7°C NO 3

