Hulporganisaties starten Giro555-actie voor slachtoffers Sulawesi

De nationale actie gaat direct van start, meldt Giro555 dinsdag. Op radio, televisie en sociale media verschijnen fondsenwervende reclames en daarnaast komen er acties door heel het land.

Door het natuurgeweld in Indonesië zijn zeker 1.234 mensen om het leven gekomen. Daarnaast raakten 799 mensen zwaargewond. De autoriteiten in het land vrezen dat het dodental verder zal stijgen, omdat bepaalde gebieden afgesloten zijn van de buitenwereld en er slechts beperkt communicatie is.

Om diezelfde redenen komt de hulpverlening op het eiland moeizaam op gang en is de omvang van de ramp nog onduidelijk.

Grote behoefte aan drinkwater en medicijnen

"Er is een grote behoefte aan drinkwater, medicijnen en onderdak”, laat Giro555-actievoorzitter Marinus Verweij via een persbericht weten. "Als samenwerkende hulporganisaties slaan we de handen ineen om hulp te verlenen."

De hulporganisaties die zich verenigen onder Giro555 zijn Oxfam Novib, Nederlandse Rode Kruis, Cordaid, ICCO & Kerk in Actie, CARE Nederland, Plan International Nederland, Save the Children, UNICEF Nederland en World Vision.

Een aantal van deze organisaties is momenteel actief op Sulawesi. Zij helpen bij de zoektocht naar mensen onder het puin en bieden noodhulp aan mensen die de ramp hebben overleefd. Volgens het Internationale Rode Kruis werken de hulpverleners op het eiland "rond de klok".

'Sulawesi heeft onze hulp hard nodig'

De Tweede Kamer en premier Mark Rutte hebben dinsdag stilgestaan bij de ramp op Sulawesi. "Tegen zoveel natuurgeweld staan wij mensen machteloos", zei de premier. "Wat we wel kunnen doen is onze hulp aanbieden, […] want de mensen daar hebben de hulp heel hard nodig."

Het kabinet maakte eerder bekend 1 miljoen euro beschikbaar te stellen aan het Rode Kruis. Rutte benadrukte dat de samenleving ook een steentje kan bijdrage door het Rode Kruis te steunen. De hulporganisatie omschrijft de situatie op Sulawesi als een "nachtmerrie".

"We zien de beelden uit Indonesië, maar het is nauwelijks te bevatten door welke enorme ramp Sulawesi is getroffen", zei Rutte. "Eerst de aardbeving, gevolgd door die metershoge allesverzwelgende vloedgolf. Daarna de enorme ravage, chaos en vernieling. De ontreddering en het ongeloof op de gezichten van de mensen die vaak alles kwijt zijn."

Rutte ziet dat de nasleep van de ramp lang zal duren en zwaar zal zijn voor de getroffenen. "We kunnen nauwelijks een voorstelling maken hoe moeilijk het is om onder deze omstandigheden het leven weer op te pakken", zei de premier. "Daar is nu eerst troost en hulp voor nodig, meteen daarna moed en kracht. Dat wensen wij alle getroffen toe."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!