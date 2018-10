Vijftien maanden cel geëist tegen ex-agent die kinderporno verspreidde

De voormalige agent uit Assen stond ook terecht voor het tonen van zijn geslachtsdeel aan twee minderjarige vriendinnen van zijn dochter. De meisjes waren tien en twaalf jaar oud.

De moeder van de slachtoffers stapte in september vorig jaar naar de politie. Haar dochters hadden verteld dat de vader van hun vriendin zichzelf in de deuropening bevredigde, terwijl zij in de tuin speelden.

De man werd aangehouden. Op een USB-stick en op zijn diensttelefoon stond kinderporno. Volgens het Dagblad van het Noorden heeft de man vijftien jaar bij de politie gewerkt. Hij is na zijn aanhouding op staande voet ontslagen.

De man ontkende dat hij zijn geslachtsdeel heeft getoond. Hij luchtte zijn schaamstreek vanwege de warmte, zei de man tegen de rechters.

OM rekent verdachte aan dat hij wereld achter kinderporno kent

De verdachte stelde voor de rechter dat hij niet bewust naar kinderporno had gezocht, maar dat hij er toevallig op stuitte toen hij seksplaatjes van vrouwen zocht. "Ik heb het opgeslagen. Het verzamelen gaf me een goed gevoel", aldus de oud-agent. "Op een gegeven moment was ik er aan verslaafd."

De man heeft vier kinderen en is actief in de kerk. De officier van justitie stelde dat de man door zijn handelen "het imago van de hele politie heeft beschaamd". Het OM rekent het de man ook aan dat hij als agent weet "welke gruwelijke wereld er achter kinderporno schuilgaat".

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

