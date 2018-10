OM en Van der Graaf sluiten akkoord over beëindigen meldplicht

Hij moet wel elke acht weken via e-mail laten weten hoe het met hem gaat. Deze verplichting geldt tot 2020.

De twee partijen hebben hier dinsdagochtend afspraken over gemaakt, heeft het OM bevestigd. Willem Jebbink, de advocaat van Van der Graaf, laat weten dat zijn cliënt "dik tevreden" is met de overeenkomst.

Hij wil niet ingaan op de vraag of Van der Graaf gaat emigreren. "Maar het is lastig überhaupt over dat soort dingen na te denken als je door feitelijke omstandigheden wordt gedwongen je steeds weer te moeten melden in Nederland", legt de advocaat uit.

Van der Graaf heeft geen behoefte aan publiciteit

Van der Graaf voelt verder geen enkele behoefte om zich verder in de publiciteit te begeven. "Daar is zijn zaak niet bij gebaat", stelt Jebbink. "Het feit dat het hoger beroep op 10 september in volledige stilte, zonder journalisten erbij, heeft plaatsgevonden, is daar ook een bewijs van. Wat ons betreft gaan beide partijen nu weer elk zijns weegs."

Van der Graaf spande eerder dit jaar vanwege zijn meldplicht een rechtszaak tegen de staat aan. De moordenaar van Fortuyn wil dat deze verplichting wordt geschrapt, omdat hij naar het buitenland zou willen verhuizen.

Experts achten kans dat Van der Graaf weer fout maakt klein

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NFIP) en de reclassering vinden de meldplicht niet langer nodig. Zij schatten dat de kans klein is dat Van der Graaf weer in de fout zal gaan. De rechter gaf Van der Graaf gelijk, maar het OM ging in hoger beroep.

De familie van Fortuyn stelde er vertrouwen in te hebben dat het besluit van de rechter in hoger beroep zou worden teruggedraaid.

Van der Graaf betuigde in mei voor het eerst spijt van zijn moord op Fortuyn. Hij kon volgens het NFIP goed verwoorden dat hij destijds een verkeerde keuze heeft gemaakt en de politicus nooit van het leven had mogen beroven.

​Familie van Fortuyn denkt dat Van der Graaf liegt over verhuizing

De familie zegt de indruk te hebben dat de wens van Van der Graaf om te emigreren een praatje voor de bühne is en dat het alleen maar een truc is om onder zijn meldplicht uit te komen.

Van der Graaf werd in 2003 veroordeeld tot achttien jaar cel voor het doodschieten van Fortuyn. In 2014 kwam hij voorwaardelijk vrij.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!