Zeven personen opgepakt bij grote politieactie op vier locaties in Nederland

Waarom de invallen plaatsvonden en waar de personen van worden verdacht, is niet bekend. Een woordvoerder van de politie kan hier vanwege het lopende onderzoek niets over zeggen. Wel zeker is dat de arrestanten niet verdacht worden van terrorisme.

De politie deed de huiszoekingen onder meer in een pand in de buurt van het Nijpelsplantsoen in Nieuwegein. Het onderzoek in Tiel werd volgens Omroep Gelderland in de wijk De Hennepe verricht. Bij de actie waren tientallen agenten betrokken.

Volgens Het Parool en De Telegraaf houden de invallen verband met het onderzoek naar Ridouan T. en zijn kompaan Saïd R., twee gezochte criminelen. Volgens de Amsterdamse krant hopen de agenten informatie over hun locatie te vinden. Justitie denkt dat Ridouan T. opdrachtgever van meerdere liquidaties is.

De politie kan dit desgevraagd niet bevestigen aan NU.nl. Wel kan de woordvoerder zeggen dat de arrestaties zijn gedaan in een langer lopend onderzoek.

Rond 12.00 uur heeft de Landelijke Eenheid bekendgemaakt dat er een einde is gekomen aan de actie. Verdere mededelingen worden voorlopig niet gedaan.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!