Weerbericht: Bewolkt met af en toe regen

Vooral in de ochtend kan er overal in het land regen of motregen vallen. Tegen de avond wordt het in het noorden en westen droog en klaart het een beetje op.

Het wordt 13 tot 16 graden, dus iets minder fris dan maandag. Er waait een matige tot krachtige westenwind.

Woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar blijft het op de meeste plekken droog. Ook dan krijgen we te maken met een maximumtemperatuur van rond de 15 graden.

Vanaf donderdag iets warmere temperaturen

Vanaf donderdag zullen we weer te maken krijgen met iets warmere temperaturen en rustiger weer. Het wordt dan 17 of 18 graden. Op vrijdag kan het lokaal zelfs 20 of 21 graden worden.

Het weerbeeld na vrijdag is nog erg onzeker door verschillende depressies, maar zaterdag zou het nog aan de warme kant kunnen zijn.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 15°C 11°C NW 3 Donderdag 18°C 11°C ZW 3 Vrijdag 19°C 8°C Z 3 Zaterdag 20°C 7°C Z 4 Zondag 14°C 10°C O 5

