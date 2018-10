Flevolands Nieuw Land nu officieel Nationaal park

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakte maandag bekend dat zij Nieuw Land, zoals het nieuwe Nationaal park in Flevoland heet, die status heeft toegekend.

Het gebied is bijzonder, want het bevindt zich letterlijk op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Nadat die was ingepolderd, kon de natuur er zijn gang gaan. Schouten ziet de mogelijkheden van het park: "Nieuw Land gaat over meer dan natuur ontwikkelen. Het is ook een aansprekend verhaal over, van en door Nederlanders".

Andere Nationale parken in Nederland zijn bijvoorbeeld De Biesbosch, De Weerribben-Wieden, De Sallandse Heuvelrug en De Loonse en Drunense Duinen.