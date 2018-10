Verdachte smokkel met viskotters moet getuigen in zaak-liquidatie Almere

Dat blijkt maandagochtend tijdens een inleidende zitting in de strafzaak tegen de twee veronderstelde moordenaars. Ook Naoufal F. zal op verzoek van de verdediging worden gehoord.

NU.nl schreef in eerste instantie dat Muhammed S. werd gezien als opdrachtgever voor de moord op Motamed in december 2015. Dit klopt echter niet.

Justitie laat weten dat de naam van Muhammed S. wel in het dossier voorkomt, maar op welke rol hij zou hebben gespeeld willen ze niet ingaan.

De advocaat van de man, Leon van Kleef, zegt dat zijn cliënt nog niet officieel is aangemerkt als verdachte en ook nog niet is gehoord in deze zaak.

Opdrachtgever

Twee maanden geleden bracht justitie naar buiten dat Anouar A. (29) en Moreo M. (36) Motamed zouden hebben doodgeschoten in opdracht van Naoufal 'Noffel' F., die eerder dit jaar achttien jaar cel kreeg voor het regelen van de mislukte moordaanslag op Peter 'Pjotr' R. in Diemen.

Maandagochtend zei A.'s advocaat Jan-Hein Kuijpers dat justitie een relatie legt tussen Muhammed S. en Naoufal F. aan de ene kant en de uitvoerders van de moord aan de andere kant. Van enig bewijs voor deze veronderstelling is volgens Kuijpers geen sprake.

Onderzoek naar betrokkenheid veiligheidsdienst Iran

A.'s advocaat hoopt onder meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijke betrokkenheid van de Iraanse veiligheidsdienst. Dat is volgens hem "iets waarvan de walm nog steeds rond dit onderzoek hangt".

Motamed zou in Nederland hebben geleefd onder een valse naam en in werkelijkheid Mohammad Reza Kolahi Samadi zijn geweest. Hij zou in 1981 met een bomaanslag in de Iraanse hoofdstad Teheran een bloedbad in een partijkantoor hebben aangericht. Hij was in eigen land bij verstek ter dood veroordeeld.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn er "aanwijzingen" dat Motamed in Nederland onder een andere naam leefde, maar is dit nooit officieel vastgesteld. "Ook is in het onderzoek naar de schutters geen link met Iran gevonden", zegt een woordvoerder.

De aanklager zei eerder dat A. en M., die achter slot en grendel blijven, alleen geïnteresseerd waren in geld. Onderzoek naar mogelijke politieke motieven bij de twee was volgens haar onnodig.

De zaak gaat in december verder.

S. verdacht van smokkel cocaïne

S. kwam voor het eerst in beeld bij het OM in het onderzoek naar de mislukte aanslag in Diemen. Justitie vermoedde dat de man betrokken was bij die liquidatiepoging. Tijdens het onderzoek naar S. bleek hij mogelijk betrokken te zijn bij de invoer van cocaïne met viskotters.

Volgens het OM heeft S. een leidende rol gehad bij de drugssmokkel. Daarom is dertien jaar en negen maanden celstraf tegen hem geëist. Tegen de twee andere verdachten eist het OM celstraffen van vijf en zes jaar. De uitspraak in deze zaak volgt op 26 november.

