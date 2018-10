RUG en Hanzehogeschool verbreken dit jaar banden met vereniging Vindicat

De commissie adviseerde de universiteit en hogeschool de vereniging niet te accrediteren voor het collegejaar 2018/2019, maken de onderwijsinstellingen maandagochtend bekend tijdens een persconferentie. De commissie moet nog een advies geven voor volgend collegejaar.

Het advies voor het huidige collegejaar hangt volgens RTV Noord samen met een geweldsincident eerder dit studiejaar. Een vrouwelijk lid zou ernstig letsel hebben opgelopen. Er was politie bij betrokken en het incident is gemeld bij de hogeschool en de universiteit, maar Vindicat wilde de kwestie toch intern afhandelen, zegt de voorzitter van de commissie.

Het intrekken van de accreditatie betekent dat de bestuursleden van de vereniging geen beurzen krijgen. De beurzen voor vorig collegejaar waren ook ingetrokken. Vindicat mag door het verbreken van de banden niet deelnemen aan officiële gelegenheden van de universiteit of de hogeschool.

De RUG en de Hanzehogeschool benadrukken dat de banden met Vindicat niet definitief worden verbroken. De instellingen hopen dat Vindicat dit collegejaar kan aantonen in staat te zijn de cultuur te veranderen.

'Te weinig bereidheid om te veranderen'

Het overmatige drinken binnen de vereniging wordt volgens de commissie niet aangepakt. Uit enquêtes onder Vindicat-leden zou blijken dat de "cultuur als onveilig wordt ervaren".

Het derde punt dat de commissie noemt, is dat bij incidenten nog te veel wordt gebruikgemaakt van het interne rechtssysteem. Daardoor is er te weinig transparantie over de afhandeling van incidenten.

Vindicat is het oneens met de commissie

"Het bestuur van Vindicat is zeer teleurgesteld", laat de vereniging weten in een verklaring op de website. "Na tumultueuze jaren hebben wij 1,5 jaar geleden in samenwerking met de academische instellingen een nieuwe koers ingezet. De cultuurverandering heeft zijn vruchten afgeworpen", stelt Vindicat.

"Inhoudelijk snappen we de kritiek die we krijgen, maar we zijn van mening dat we onevenredig zijn gestraft", laat de woordvoerder van Vindicat weten aan NU.nl. De woordvoerder laat weten dat de cultuurverandering wordt doorgezet, ook zonder accreditatie.

Of de beslissing van de onderwijsinstellingen invloed heeft op de financiële situatie van Vindicat, kon de woordvoerder nog niet zeggen.

In de verklaring wordt gewezen op de laatste twee introducties van de vereniging die probleemloos zijn verlopen. "Daar hebben we complimenten voor gekregen van de commissie", zegt de woordvoerder. In 2016 raakte een aspirant-lid nog zwaargewond tijdens de ontgroening, doordat een lid op zijn hoofd ging staan.

Drankfabrikanten veranderen niets

Distilleerderij Hooghoudt laat in een reactie aan NU.nl weten dat de contracten met Vindicat blijven bestaan. "Ik kom daar regelmatig en ik zie veel positieve verandering binnen de vereniging", stelt de woordvoerder. "Misschien moet de vereniging veranderen, maar ik vind dat de maatschappij mee moet veranderen."

Bierfabrikant Bavaria zegt al eerder gestopt te zijn als sponsor, maar nog wel gewoon bier te blijven leveren.

Meerdere incidenten in vorig collegejaar

Vindicat kwam het afgelopen jaar meerdere keren negatief in het nieuws vanwege geweldsincidenten en vernielingen. Zo werden twee leden door het Openbaar Ministerie vervolgd wegens zware mishandeling van een aspirant-lid. Een lid kreeg een werkstraf. De zaak tegen het andere lid is opgeschort.

Vindicat is een van de oudste studentenverenigingen van Nederland. De vereniging werd in 1815 opgericht en staat bekend als een traditionele studentenvereniging.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!