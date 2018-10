Weerbericht: Koel herfstweer met stevige noordwestenwind

Tussen de buien door is er af en toe ruimte voor de zon. Vooral in het zuiden hangt eerst nog veel lage bewolking, maar is het nagenoeg droog in de ochtend.

In het noordwesten kunnen de buien in de ochtend en middag gepaard gaan met onweer en zware windstoten tot 75 kilometer per uur.

In de middag nemen de buien af in aantallen en intensiteit. Het wordt dan tussen de 12 en 14 graden en er staat een matige tot krachtige noordwestenwind. Het is aan de koele kant voor de tijd van het jaar.

Vanaf woensdag rustiger weer

Dinsdag is het in het hele land overwegend bewolkt. In de loop van de dag trekt er een gebied met regen of motregen van het noordwesten naar het zuidoosten. Er staat opnieuw een stevige wind: windkracht 4 of 5 boven land en aan zee windkracht 6 of 7.

De middagtemperatuur is ook op dinsdag aan de lage kant, maar in sommige regio's is het iets minder fris dan op maandag.

Vanaf woensdag krijgen we te maken met rustiger weer. Op woensdag kan er in het noordoosten nog een enkele bui vallen, maar schijnt de zon zo nu en dan. In de rest van Nederland blijft het veelal droog. Het wordt iets warmer dan op maandag en dinsdag.

Donderdag en vrijdag blijft het droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan 16 tot 20 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Dinsdag 15°C 7°C ZW 4 Woensdag 14°C 11°C NW 3 Donderdag 17°C 10°C ZW 4 Vrijdag 20°C 10°C ZO 3 Zaterdag 20°C 8°C Z 4

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!