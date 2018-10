Tweetal schoot niet op boswachter in bos bij Hattem

De verdachten zijn na hun bekentenis weer vrijgelaten, laat de politie weten. Eerder dacht de politie dat er mogelijk was geschoten op de boswachter, die het tweetal had gezien. De boswachter is niet geraakt.

Bij een huiszoeking is het wapen gevonden. Het was verstopt in het huis van een van de verdachten.

Het is verboden om zonder vergunning met een luchtdrukwapen te schieten in de openbare ruimte. Het bezit van zo'n wapen is niet verboden.

Een woordvoerder van de politie weet niet waarom de mannen waren gaan schieten in het bos. "Maar als wij het vermoeden hadden dat ze bezig waren met het voorbereiden van een terroristische actie, hadden we ze niet heengezonden."

Na afronding van het politieonderzoek moet het Openbaar Ministerie (OM) beslissen of de zaak een vervolg krijgt.

