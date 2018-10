Slachtoffer geweldsincident Bergen op Zoom wilde geen hulp van politie

Dat bevestigt de politie in een gesprek met NU.nl na berichtgeving door BN DeStem. Buurtbewoners belden de politie regelmatig over ruzies in het huis van de vrouw.

De 25-jarige vrouw had een relatie met een 24-jarige man. Omwonenden hoorden regelmatig geluiden van hevige ruzies.

Buren deden daar regelmatig melding van en de politie ging er altijd op af. Zodra de agenten ter plaatse waren, ontkende de vrouw dat ze luidruchtige ruzies met haar 24-jarige vriend had.

Daarnaast zouden er geen zichtbare sporen van geweld zijn gezien en had de vrouw nooit aangifte gedaan van mishandeling.

De vriend van het slachtoffer is een verdachte in de zaak. Hij heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag gemeld bij het politiebureau. De man zit sinds zondag vast voor betrokkenheid bij haar dood.

Nadat het lichaam van de vrouw zaterdag in haar huis was gevonden, trof de politie ook het vierjarige kind van de vrouw aan. Het kind is meegenomen naar het bureau en zondag ondergebracht bij een pleeggezin.

De verdachte is niet de vader van het kind.

