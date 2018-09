Eerste landelijke vorstdag van het najaar

Het koudst werd het op vliegbasis Twenthe. Daar daalde de temperatuur tot -1,5 graden.

Volgens Weerplaza is de eerste landelijke vorstdag in het najaar gemiddeld gezien veel later. Normaal gesproken daalt de temperatuur in De Bilt pas rond 3 november onder de 0 graden.

De vroege daling van de temperatuur is een "toevallige samenloop van omstandigheden", meldt Weerplaza. Koude lucht in combinatie met een hogedrukgebied zorgen ervoor dat het "flink kan afkoelen".

Koudste 30 september sinds begin metingen

Het is zondag de koudste 30 september in De Bilt sinds het begin van de metingen in 1901. Het oude record was gevestigd op 30 september 1901. Toen werd het 0,7 graden in De Bilt.

25 maart was de laatste landelijke vorstdag van het jaar. Toen vroor het in De Bilt 1,8 graden. Zaterdag was het al de eerste regionale vorstdag van het najaar. Toen werd het op vliegbasis Twenthe -0,8 graden.

Zondag begint de dag nog fris, maar wel zonnig. In de middag trekken er enkele sluierwolken over het land. In het noorden en noordwesten kan daarbij ook regen vallen. Het wordt 15 tot 18 graden.

