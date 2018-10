Een vlucht van Transavia vanaf Rotterdam, die onderweg was naar Pula in Kroatië, is vanwege een technisch mankement teruggekeerd naar Nederland.

Het toestel met 98 passagiers kon zonder problemen op Schiphol landen. Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij laat weten dat waarschijnlijk zaterdagavond nog een vervangende vlucht voor de passagiers geregeld wordt.

Het toestel met vluchtnummer HV5997 was om 18.40 uur vanaf Rotterdam vertrokken en had om 20.25 uur in Pula moeten landen.

