Honderden mensen lopen stille tocht na gezinsdrama Papendrecht

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke heeft om 15.30 uur gesproken, waarna een minuut stilte in acht is genomen. Ook werden er gedichten voorgelezen en deelnemers aan de tocht legden bloemen in veel kleuren waarmee een hart werd gevormd. De tocht startte en eindigde op het plein bij de Bethlehemkerk.

De kinderen die aanwezig waren bliezen bellen ter herinnering aan de twee kinderen die zijn overleden. De bloemen zullen later worden neergelegd bij het huis waar het drama zich afspeelde, meldt de gemeente.

De lichamen van de gezinsleden werden vorige week ontdekt na een melding over brand in de woning. De hulpdiensten en omwonenden hebben nog geprobeerd om de gezinsleden te reanimeren, maar dit mocht niet baten.

Het gezin was in de zomer van vorig jaar na incidenten in beeld gekomen bij de politie en bij zorginstanties. Dit ging om overlast en huiselijke ruzies. De kinderen waren vier en zes jaar oud, de man en de vrouw beiden 32.