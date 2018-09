Ravage door grote explosies in Eindhoven en Best

De eerste explosie was in Best. Een flat aan de Kijkduinstraat raakte zwaar beschadigd. Alle ruiten sneuvelden door de klap en brokstukken van het balkon kwamen meters verderop op de grond terecht.

Volgens de politie lijkt het erop dat iemand een zwaar explosief op het balkon heeft gegooid. De bewoners lagen binnen te slapen.

Enkele uren later, rond 6.00 uur, werd in Eindhoven een explosief naar binnen gegooid door de voordeur van een huis aan de Keldermansstraat. Ook daar ontstond een grote ravage, maar bleven de bewoners ongedeerd.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de zaken, "maar daar is vooralsnog niets van gebleken''.