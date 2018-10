Een groep studenten heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag verstopt in het P.C. Hoofthuis, een gebouw van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De schuilactie is pas uren na de ontruiming van het pand ontdekt.

Het P.C. Hoofthuis werd vrijdagmiddag door de politie ontruimd, nadat tientallen actievoerende studenten het UvA-gebouw hadden bezet. Met de actie wilden zij protesteren tegen bezuinigingen en een "gebrek aan diversiteit" bij de universiteit.

Volgens een van de demonstranten hadden tien studenten zich in het pand verstopt. Ondanks een ronde door de Mobiele Eenheid, een controle van de schade en diverse rondes door de beveiliging, werden zij niet ontdekt. De studenten zouden rond 2.30 uur zelf besloten hebben om het gebouw te verlaten via een nooduitgang.

Een beveiliger wist een van de studenten tegen te houden. Toegesnelde agenten hebben deze persoon aangehouden en meegenomen naar een politiebureau. De rest van de groep wist te ontkomen.

Het is de politie niet duidelijk of de studenten zich al die tijd verscholen hebben of dat zij na de ontruiming opnieuw het pand zijn binnengeslopen.

Hoe groot de schade aan het gebouw is, weet de universiteit nog niet. Vrijdagavond zijn dertig personen opgepakt vanwege lokaalvredebreuk. Hier gingen meerdere waarschuwingen van de politie en burgemeester Femke Halsema aan vooraf.