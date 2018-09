Omgebrachte vrouw Bergen op Zoom is 25 jaar, dader nog voortvluchtig

De politie heeft de informatie over de identiteit van de vrouw zaterdag bekendgemaakt. Ze werd gevonden na een melding over een geweldsincident in een woning aan de Goudbaard.

Agenten forceerden de voordeur van de woning, toen niemand reageerde. Ze vonden al snel een vierjarige peuter die hard aan het huilen was.

De vrouw werd met zware verwondingen in de woonkamer aangetroffen. Ze was toen al overleden. De jongen is direct meegenomen naar het politiebureau. Voor hem wordt met spoed gezocht naar een pleeggezin.

In de woning waren verder geen andere mensen aanwezig. De politie is er nog bezig met een onderzoek.

