Politie grijpt in bij bezetting P.C. Hoofthuis Universiteit van Amsterdam

Universiteitskrant Folia meldt omstreeks 19.00 uur dat de politie tot dan toe 36 bezetters heeft gearresteerd. Een deel van de actievoerders loopt zelf naar buiten, een deel wordt geboeid naar buiten gebracht op trolleys.

Om 17.05 uur begon de politie met het vormen van linies en zich langzaam richting de ingang van het bezette gebouw te begeven. Politie te paard is ook ter plaatse. De politie kondigde aan "geweld te gaan gebruiken" als de studenten niet wilden wijken.

De actievoerders bevinden zich op meerdere plekken. Ze zitten aan twee kanten van de buitenkant van het gebouw, maar ook binnen en op balkons zitten groepen studenten. De politie is naar binnengegaan, maar wat daar gebeurt is nog niet bekend.

De studenten, die zichzelf Autonome Universiteit Postcolonial House (PCH) noemen, forceerden vrijdagochtend de toegangsdeuren het gebouw. In het P.C. Hoofthuis zijn een bibliotheek en een studiecentrum van de Universiteit van Amsterdam gevestigd. De universiteit heeft aangifte gedaan wegens huisvredebreuk.

PCH wil meer maatregelen tegen problemen in onderwijs

De PCH vindt dat het bestuur van de UVA te weinig doet om problemen in het onderwijs, zoals werkdruk en verslechtering, aan te pakken. Deze problemen komen volgens de PCH door onderwijsbezuinigingen van het kabinet. De UvA zelf zegt ook de noodzaak tot ''structureel betere financiering'' van het hoger onderwijs te zien.

UvA-voorzitter Geert ten Dam en Fred Weerman, decaan van Geesteswetenschappen, wilden vrijdagochtend in gesprek met de activisten. ''Maar ze mochten het gebouw niet in. Er is geen gesprek geweest'', aldus de zegsvrouw.

Een woordvoerder van de activisten in het gebouw laat weten nog altijd in gesprek te willen met Ten Dam, maar op de locatie die de burgemeester heeft voorgesteld. Halsema stelde voor dat de partijen in het theater De Balie in gesprek konden gaan.

Volgens de woordvoerdster werd Ten Dam tot twee keer toe niet binnengelaten, omdat de studenten nog geen keuze hadden gemaakt op het moment dat de voorzitter weer wegging.

Burgemeester Halsema heeft studenten bezocht

De actievoerders werden omstreeks 16.40 uur bezocht door burgemeester Femke Halsema. Zij hoopte de protesterende studenten aan te sporen om het gebouw te verlaten. Halsema vroeg de studenten 'vriendelijk maar dringend' om weg te gaan. Als zij dit niet zouden doen, dan zou de politie een ontruiming moeten beginnen.

"Jullie zeggen dat jullie willen praten. Doe dat dan. Je kunt niet inbreken in een pand en dat bezet houden", zei Halsema.