Ouders slachtoffers treinongeluk Oss bedanken voor steun

Twee zusjes uit het gezin kwamen om het leven en hun oudste dochter ligt nog steeds op de afdeling intensieve zorg van het ziekenhuis.

De ouders zeggen dat ze sinds het ongeval geen idee hebben gehad wat er in Oss en Nederland leefde. "Pas nu dringen enkele berichten tot ons door en vertellen onze ouders hoe iedereen meeleeft. We willen daarom ook naar iedereen die ons een warm hart toedraagt en met ons meeleeft en ons op diverse manieren ondersteunt heel hartelijk bedanken."

De ouders laten daarnaast weten dat het medeleven hen ontzettend steunt. "Onze familie, onze vrienden, de buren, de school van onze kinderen, de inwoners van Oss, heel Nederland, hartelijk dank.''

Het elfjarige meisje dat het ongeluk overleefde is volgens de verklaring maandag uit coma ontwaakt. Ze is op de hoogte van het verlies van haar zusjes. Ze is redelijk helder en goed aanspreekbaar maar haar herstel gaat nog lang duren en er wacht een intensieve en zware revalidatie.

De ouders bedanken alle hulpverleners die voor haar leven hebben gevochten. "Het is ze gelukt en we zijn ze ontzettend dankbaar.''

Eindstand inzamelingsactie is 263.955 euro

De inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden van het ongeluk in Oss heeft 263.955 euro opgebracht. Het streven van initiatiefnemer Nick Nietveld uit Almere was 60.000 euro op te halen, maar dat bedrag werd al in één dag gehaald. De actie werd vrijdag rond het middaguur afgesloten.

Nietveld had niet verwacht dat de actie zo'n groot succes zou worden. "Ik had dit niet verwacht. Hier krijg je kippenvel van. Het is heel fijn dat de mensen zo meeleven", zegt hij in een reactie.

Bij het ongeluk reed een stint door nog onbekende oorzaak door een gesloten spoorboom. Vier kinderen kwamen om door de daaropvolgende botsing met een trein. Een vijfde kind en de medewerker van de kinderopvang die het voertuig bestuurde, raakten zwaargewond.

Geld is bedoeld om uitvaarten te financieren

Het geld is bedoeld om de uitvaarten te financieren en voor eventuele aanpassingen in en om het huis van het meisje en de begeleider. "Eerst wilden we alleen ondersteunen in de kosten van de begrafenis, maar nu kunnen we veel meer doen. Hierover gaan we in overleg met de nabestaanden en de slachtoffers", zegt Nietveld.

Hij had na het ongeval bij de gemeente Oss een rekening laten openen waarop het geld gestort kon worden. Als vader van een dochter was Nietveld zo geraakt door het overlijden van de vier kinderen dat hij besloot in actie te komen.

