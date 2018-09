Dode aangetroffen na brand in bouwcontainer in Eindhoven

Het lichaam werd rond 03.30 uur in de container aan de Achtseweg Zuid gevonden.

De brandweer ging op de container af na een melding dat daar brand was. "Tijdens het blussen troffen ze een lichaam aan", zegt een woordvoerder van de politie. "We weten nog niet wat er is gebeurd en houden alle opties nog open. We onderzoeken wat er gebeurd is en of het een misdrijf is."

Ook naar de identiteit van het slachtoffer doet de politie nog onderzoek.

De Achtseweg Zuid loopt langs een park en het trainingscomplex De Herdgang van PSV en ligt zo'n 5 kilometer van het centrum van Eindhoven.

