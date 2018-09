Verdachten beramen aanslag verbleven op vakantiepark in Weert

"Ze wonen niet in Weert", zei Heijmans donderdagavond in tv-programma Pauw. "Ze komen ook niet uit Weert, gelukkig, zeg ik als burgemeester."

Heijmans zei dat in zijn gemeente zeven verdachten waren opgepakt. Dat is echter niet het totale aantal arrestanten, herhaalde een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). Niet alleen in Weert, maar ook in Arnhem verrichtte de politie aanhoudingen. "Ik denk dat het een misverstand is."

De burgemeester van de Limburgse plaats werd op de dag van de politieactie zelf geïnformeerd, vertelde hij.

In Weert gaat vrijdag een grote kermis van start, maar de politie en het OM benadrukken dat er geen enkele aanwijzing is dat de verdachten het daarop hadden gemunt.

De huiszoekingen bij de zeven verdachten zijn in de nacht van donderdag op vrijdag afgerond. ''Mededelingen hierover kunnen op dit moment nog niet worden gedaan'', liet de politie vrijdagochtend weten.

Mannen hadden vergevorderde plannen voor aanslag

Donderdag werd bekend dat er zeven mannen zijn opgepakt die vergevorderde plannen hadden om een terroristische aanslag in Nederland te plegen. Ze komen uit Arnhem, Rotterdam, Huissen en Vlaardingen, en de leeftijden lopen uiteen van 21 tot 34 jaar.

Een 34-jarige Irakees uit Arnhem wordt door het OM gezien als centrale figuur in de groep. Hij zit nog in zijn proeftijd. Het gerechtshof in Den Haag veroordeelde deze Hardi N. in oktober vorig jaar in hoger beroep tot een celstraf van 24 maanden, waarvan 21 maanden voorwaardelijk, nadat hij had geprobeerd naar Syrië uit te reizen.

"Het plan was vermoedelijk om met bomvesten en kalasjnikov een aanslag te plegen op een evenement en op een andere plaats een autobom tot ontploffing te brengen", aldus het Landelijk Parket.

Bij de politieactie werd ook geweld gebruikt

Tijdens de acties van donderdag heeft de politie zo'n vierhonderd mensen ingezet. In Weert heeft de speciale eenheid die voor de aanhoudingen was ingezet geweld gebruikt. Een of meerdere verdachten hebben daardoor lichte verwondingen opgelopen, zei de landelijke recherchechef Wilbert Paulissen.

"Alles dat opsporings-Nederland ter beschikking heeft, is uit de kast getrokken", aldus Paulissen. Zo zette de politie observatieteams in om verdachten in de gaten te houden en werden taps op hun communicatiemiddelen geplaatst.

Bij de aanhouding van de mannen werden vijf handvuurwapens in hun bezit aangetroffen.

