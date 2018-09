OM eist zes jaar cel en tbs tegen gitaarleraar voor misbruik tien jongens

Tijdens de zitting in de rechtbank in Alkmaar heeft De R. het misbruik toegegeven. De incidenten zouden hebben plaatsgevonden in de periode van 2009 tot 2017.

Het OM rekent het De R. aan dat hij misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen van zijn slachtoffers, die tegen hem opkeken. "Ze vonden het interessant dat hij tijd voor hen vrijmaakte", aldus de officier van justitie. De gitaarleraar is bekend van deelname aan een talentenjacht op televisie.

De verdachte heeft zelf geschetst dat hij op het moment van zijn handelingen niet doorhad dat hij verkeerd bezig was. In opnamen van het misbruik zou te horen zijn hoe De R. kinderen overhaalt om in te stemmen met de handelingen. Dit deed hij onder meer door hen geld aan te bieden.

OM: 'Verdachte maakte misbruik van Indiase kinderen'

Het misbruik zou deels hebben plaatsgevonden in India, waar De R. meerdere keren naartoe is gereisd. Volgens het OM deed hij dit, omdat het daar "makkelijker zou zijn om seksueel contact te hebben met kinderen".

Het wordt hem door justitie aangerekend dat hij bewust en berekenend misbruik heeft gemaakt van de naïviteit en de sociaal zwakke positie van kinderen in dat land.

Slachtoffers lieten blijken dat ze niet wilden

De R. misbruikte de Nederlandse slachtoffers veelal als hij gitaarles gaf en toen hij activiteitenbegeleider was in een Amsterdamse speeltuin. De slachtoffers lieten vaak wel blijken dat ze niet wilden, maar De R. zette dan toch door.

Van andere pedoseksuelen leerde hij over het versleutelen van computerbestanden. Het OM probeert nog altijd gegevensdragers van De R. te kraken, maar de verdachte zegt de wachtwoorden niet meer te hebben. "We willen weten of er nog andere slachtoffers zijn", zei de officier van justitie.

Een van de slachtoffers maakte hevig geëmotioneerd gebruik van zijn spreekrecht. "Ik ben als tienjarige jongen in een val gelokt, waarin ik vijf jaar gevangen zat."

Volgens deskundigen is De R. verminderd toerekeningsvatbaar.

Verdachte wordt ook in België vervolgd

De R. wordt ook in België vervolgd, omdat hij in "een Belgisch onderzoek naar een in Europees verband opererend kinderpornonetwerk als verdachte is aangemerkt".

De rechtbank doet op 11 oktober in Nederland uitspraak in de zaak.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!