Verdachte (55) opgepakt voor dodelijke explosie flat Arnhem

Vanwege de ernst van zijn verwondingen konden agenten hem lange tijd niet verhoren, laat de politie donderdag weten. Ook was zijn identiteit lastig te achterhalen omdat de man geen vast adres heeft.

"Inmiddels is de man aanspreekbaar en bleek uit onderzoek dat er genoeg verdenkingen waren om hem aan te houden voor betrokkenheid bij de explosie."

Bij de explosie en de hieropvolgende brand in de flat aan de Daphnestraat raakten twee mensen zwaargewond. Ze overleden later in het ziekenhuis. Het gaat om de 33-jarige bewoner en een 31-jarige Belg. In de flatwoning werd een drugslaboratorium gevonden.

De politie onderzoekt wat de rol van de verdachte is bij de explosie en "of hij betrokken was bij de productie van harddrugs".

