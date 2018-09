Recreatiepark erkent aansprakelijkheid voor letsel eikenprocessierups

Volgens letselschadebureau JBL&G, dat de 78-jarige vakantieganger bijstond, is het voor zover bekend de eerste keer dat een ondernemer aansprakelijkheid erkent voor schade door de rups. "Andere kantoren moesten lachen toen ze hoorden dat wij deze zaak hadden opgepakt", zegt Steffy Roos du Maine van het bureau tegen NU.nl.

Het slachtoffer was meermalen op een bankje onder een eikenboom met daarin een nest van de eikenprocessierups gaan zitten. Op een ochtend werd hij wakker met ondraaglijke jeuk, ontstekingen en een ziek gevoel dat de rest van de vakantie aanhield.

Aanvankelijk wilde het park niets weten van zijn klachten: "Ik wilde excuses en een tegemoetkoming in de kosten. In plaats daarvan reageerden ze of het mijn eigen schuld was", aldus de man die destijds ook zijn hond bij zich had. Het dier mankeerde uiteindelijk niets. "Mijn hond had er zomaar dood aan kunnen gaan, dat vind ik nog het ergste. Volgens het park had ik voordat ik op het bankje ging zitten zelf naar boven moeten kijken of er een nest zat."

'Ik wil geen Amerikaanse toestanden met torenhoge claims'

Individuele natuurbeheerders, zoals het recreatiepark en gemeenten, zijn verantwoordelijk voor de bestrijding van en het waarschuwen voor de eikenprocessierups. "Het is ook wettelijk verankerd", duidt Arnold van Vliet van Kenniscentrum Eikenprocessierups. "Als je bomen hebt dan ben je er verantwoordelijk voor. Zeker als er een bankje bij staat. Dat is je zorgplicht."

"De gemeente had ook een keurige brief gestuurd, het park wist er dus van", vervolgt Du Maine van het schadebureau. "Het gaat in dit geval ook niet om een hoge vergoeding. We willen dat mensen weten dat je ook voor dit soort zaken een partij aansprakelijk kan stellen."

"Voor mij is het vooral een principekwestie, ik wil geen Amerikaanse toestanden met torenhoge claims. Ze horen gewoon niet zo laconiek met de gezondheid van bezoekers om te springen", stelt het slachtoffer. Na tussenkomst van het bureau heeft het recreatiepark voorgesteld de schade te regelen via de verzekering.

"Dit soort zaken zijn vooralsnog beperkt, maar nemen wel toe. Het is iets dat we steeds vaker zullen gaan zien, zeker na een topjaar voor de eikenprocessierups", denkt Van Vliet.

Bij 't Hooge Holt was donderdag vooralsnog niemand beschikbaar voor commentaar.

Pijlvormige brandharen veroorzaken jeuk, huiduitslag en irritatie

De eikenprocessierups is de rups van een nachtvlinder. Deze behaarde rupsen gaan in de nacht als groep (in processie) op zoek naar eikenbladeren die voor hen als voedsel dienen. Op een groot aantal eikenbomen in Nederland kan de rups worden aangetroffen in de maanden mei, juni en juli.

Als men in aanraking komt met de microscopisch kleine, pijlvormige brandharen van deze rups, kunnen klachten als jeuk ontstaan. Ook kan de eikenprocessierups huiduitslag en irritatie aan de ogen en luchtwegen veroorzaken.

