Geen gewonden bij grote brand in studentenhuis centrum Groningen

Op het moment van de brand waren er zo'n dertig studenten in de woning aanwezig. Ze zijn in een nabijgelegen hotel opgevangen.

De brandweer was even bang dat er nog mensen in de woning zouden zitten, maar meldde via Twitter dat iedereen veilig buiten was gekomen. Twee kamers zijn volledig uitgebrand. Andere kamers hebben last van rookschade. Sommige ramen moeten worden vervangen.

Vanwege de moeilijke bereikbaarheid van de woning was de brand korte tijd opgeschaald tot 'grote brand'. Er waren meerdere ambulances aanwezig. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Aantal bewoners moet op zoek naar vervangende woonruimte

Een aantal bewoners kan vandaag alweer naar huis, maar er zijn ook studenten die op zoek moeten gaan naar vervangende woonruimte. Voor hoelang kan de brandweer niet zeggen.

Bewoner Jessica Bijlsma werd wakker van schreeuwende mensen, zegt ze tegen RTV Noord. "Eerst dacht ik nog dat het een grapje was, het brandalarm is zo vaak afgegaan de laatste tijd."

Het Lopende Diep ligt ten noorden van het centrum van Groningen.

