Justitie eist achttien jaar cel voor liquidatie in Tilburg in 2006

De 42-jarige Murat K. wordt door justitie gezien als de man die twaalf jaar geleden de Tilburger Hakki Yesilkagit voor diens eigen huis doodschoot.

Murat K. werd in 2007 ook verdacht van de liquidatie, maar werd bij gebrek aan bewijs niet gevolgd. In 2015 werd hij opnieuw opgepakt nadat Hidir Korkmaz een belastende verklaring over hem aflegde.

Volgens een andere getuige, Hacem D., heeft Murat K. de liquidatie meerdere keren aan hem bekend. De verdachte noemt beide getuigen leugenaars.

Yesilkagit werd op de avond van 22 juni 2006 doodgeschoten. Volgens Hacem D. deed Murat K. dit samen met Natik Abassov. Die Rus overleed in 2012 aan een hersenbloeding in een politiecel, voordat hij over deze zaak ondervraagd kon worden.

