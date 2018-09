OM eist tot bijna veertien jaar cel voor invoer cocaïne met viskotters

De hoogste strafeis was met dertien jaar en negen maanden voor Muhammed S. (31), die een leidende rol zou hebben gehad. Leendert R. (51) en Ferry B. (43) moeten volgens het OM respectievelijk vijf en zes jaar de cel in.

De Pakistaanse Amsterdammer Muhammed S. kwam in het vizier van justitie toen hij in 2017 in een ander politieonderzoek als contact van crimineel Naoufal F. opviel. Het OM vermoedde betrokkenheid van S. bij een liquidatiepoging op Peter 'Pjotr' R. eind 2015.

Onderzoek naar de telefoon die aan Muhammed S. gekoppeld werd, leverde echter een andere verdenking op; hij zou al sinds 2015 betrokken zijn bij de invoer van cocaïne, al dan niet in opdracht van Naoufal F.

De verdediging van de mannen hamerde erop dat de aanleiding voor het onderzoek onrechtmatig was, omdat alleen contact met (mogelijke) criminelen onvoldoende concrete aanleiding is om een onderzoek in te stellen.

Politie hield verdachten in de gaten

Vanaf maart 2017 werd S. onderwerp van onderzoek van de politie. Zo zag het observatieteam hoe hij op 9 juni in de haven van Harlingen iemand afzette die aan boord van de kotter Z-181 ging. Toen het schip de volgende dag weer de haven invoer, ontdekten de FIOD en douane de betreffende 261 kilo cocaïne aan boord.

De bemanning en mede-eigenaar van de kotter, Johannes N., werden in mei van dit jaar tot zes jaar cel veroordeeld.

Mannen zouden schuldig zijn aan deelname drugsorganisatie

De officier van justitie, Koos Plooij, achtte bewezen dat de drie mannen schuldig zijn aan deelname aan een criminele drugsorganisatie. De officier kwam tot die conclusie op basis van onder meer versleutelde PGP-berichten van telefoons die aan Muhammed S., Leendert R. en Ferry B. worden toegewezen.

"Aan de hand van de veelheid aan inhoudelijke contacten tussen de verdachten via PGP, in de periode vanaf februari 2015 tot in elk geval eind november 2015, kan worden vastgesteld dat sprake is van een samenwerking", legde Plooij uit. "In die periode zijn meerdere drugstransporten besproken, voorbereid en soms ook uitgevoerd."

"De werkwijze is identiek. Mensen uit voormalig Joegoslavië zorgen ervoor dat er cocaïne in containers op vrachtschepen wordt geplaatst", vervolgde de officier. "Zij zorgen er ook voor dat zij mensen aan boord hebben die de drugs overboord gooien. Deze worden dan opgepikt door de kotters en aan land verdeeld tussen de twee partijen."

OM acht ook poging tot doodslag bewezen

Ferry B. wordt ook verweten de poging tot doodslag op een man in Hippolytushoef in 2015 te hebben uitgelokt. Muhammed S. zou deze medegepleegd hebben door de schutter te regelen.

De officier wijst van de hand dat het hier om 'slechts' een bedreiging ging. "Uit PGP-berichten blijkt dat er rekening werd gehouden met het ingecalculeerde risico dat de man geraakt zou worden", aldus Plooij.

Muhammed S. is volgens het OM ook schuldig aan witwassen. In zijn woning werden verschillende grote geldbedragen aangetroffen.

Het OM kondigde aan met een ontnemingsvordering tegen de mannen te willen komen. Er zal eerst onderzoek gedaan moeten worden naar hoeveel er aan criminele winsten gemaakt zou zijn.

De uitspraak in deze zaak volgt op 26 november.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!