Politiebonden willen meer agenten voor handhaving appverbod

Volgens een wetsvoorstel zou het verboden moeten worden om een mobiel elektronisch apparaat vast te houden tijdens het besturen van een voertuig, maar de politiebonden stellen dat de politie helemaal geen tijd heeft om op deze nieuwe regels toe te zien.

"We horen vanuit Den Haag de ene prioriteit na de andere", stelt Jan Struijs van de Nationale Politiebond in het Radio 1 Journaal. "Laatst ging het over fraude, we moeten harder optreden tegen geweld tegen homo's. Het is allemaal noodzakelijk, maar we zien er aan mankracht niets voor terugkomen."

Door dit soort maatregelen aan te kondigen zonder agenten om ze te handhaven, maakt de overheid zich ongeloofwaardig, stelt Struijs: "We merken nu al dat we nauwelijks meer verkeersfuiken kunnen organiseren om de huidige verkeersregels te controleren."

​Overheid heeft beloofd 'veiligheidsmonitors' uit te voeren

Ook politievakbond ACP vindt het heel raar dat de overheid bij het lanceren van zulke nieuwe plannen geen veiligheidsmonitor uitvoert, zoals een tijd terug wel is afgesproken. "Iedereen in Den Haag weet hoe krap de bezetting nu al is en hoe zeer we nu al mensen tekortkomen om alle taken uit te voeren", stelt voorzitter Gerrit van de Kamp.

"Als er nieuwe wetgeving komt, moet er eerst een scan worden gemaakt of die wetgeving wel uitgevoerd kan worden. En als dat niet kan, moeten andere taken worden afgestoten óf moet die wet misschien worden heroverwogen."

Het niet-handhaven van nieuwe wetten tast het gezag aan

De politiebonden klagen al langer over de enorme werkdruk waar agenten mee kampen en het feit dat Den Haag deze signalen niet serieus neemt. "Het zijn kleine dingetjes, horen we elke keer. Maar tien kleine dingetjes maken één hele grote. Die speling hebben we al jaren niet meer."

Als er regels worden doorgevoerd die vervolgens niet kunnen worden gehandhaafd, tast dat ook het gezag van agenten aan, waarschuwt Struijs.

