Zeven Albanezen aangehouden in onderzoeken drugshandel Rotterdam

In het kader van de acties hielden agenten van Flexteam Zuid en de Parate Eenheid de laatste tijd meerdere panden in Rotterdam in de gaten. Die panden waren bij eerdere surveillances opgevallen, omdat er bijvoorbeeld korte tijd auto's stopten.

Op vrijdag 14 september hielden agenten een 36-jarige Albanees aan in het centrum van Rotterdam. Aan het begin van de avond hadden agenten gezien dat hij een woning aan de Brede Hilledijk verliet. Daarna stapte hij in een taxi. In het centrum controleerden agenten de man. Hij bleek 1,5 kilo cocaïne in zijn broek te hebben verstopt.

Agenten besloten ook de woning die de man eerder had verlaten te controleren. Een 42-jarige Albanees het pand net verliet en zijn 51-jarige landgenoot die nog binnen was, werden aangehouden. De woning bleek een versnijdingspand te zijn. Binnen lagen 7 kilo aan versnijdingsmiddelen, een paar honderd gram cocaïne en materialen om drugs te versnijden en te verhandelen.

Nog vier andere verdachten aangehouden

Op zaterdag 15 september hebben teams van de politie een automobilist op de Polderstraat aangehouden. De bestuurder viel op door zijn gedrag bij een woning in die straat. Bij de controle van zijn auto werden twee pakketten met elk 10.000 euro aan contant geld gevonden. De twee inzittenden, Albanezen van 30 en 41 jaar, werden aangehouden op verdenking van witwassen.

Bij het doorzoeken van de woning waar zij eerder met de auto stilstonden, zijn geld, een patroonhouder met munitie voor een automatisch vuurwapen, een geldtelmachine, tientallen grammen cocaïne en verpakkingsmaterialen gevonden. In totaal werd in de auto en de woning aan de Polderstraat 78.000 euro aangetroffen. Een 25-jarige Albanese man die in de woning aanwezig was, werd ook gearresteerd.

Ongeveer een week later werd bij een derde doorzoeking de zus van de 25-jarige man aangehouden. In het pand aan de Polderstraat waar zij woonde, werden nog 2 kilo cocaïne en 32.000 euro aangetroffen.