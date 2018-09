Man probeerde ook andere coffeeshop in Delft te beschieten

Het wapen weigerde, waarop de man uiteindelijk wegrende, blijkt uit bewakingsbeelden van de coffeeshop in de Peperstraat, die dinsdag zijn uitgezonden in het opsporingsprogramma Team West.

Het is niet bekend of de man die verantwoordelijk is voor de beschieting van de zaak in de Breestraat - die in de vroege ochtend van 16 september plaatsvond - ook wilde schieten op de coffeeshop in de Peperstraat. Tussen de incidenten zitten enkele uren.

Bij de beschieting in de Breestraat raakte niemand gewond. In mei ontploften er bij beide coffeeshops handgranaten. Dit leidde ertoe dat de politie de beelden van de winkel in de Peperstraat wilde bekijken, aldus Omroep West.

Delft wordt de afgelopen periode geteisterd door geweldsincidenten. In juni werden vermoedelijk met automatische wapens salvo's afgevuurd op twee winkels aan de Beestenmarkt en de Molslaan. Enkele weken eerder was er ook al geschoten met een automatisch wapen in de Peperstraat.

Voor het ontploffen van de handgranaten is een verdachte opgepakt. De rechtbank besloot deze week nog dat Michael B. langer in hechtenis blijft.